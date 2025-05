Bei einem Unfall am Thauberg in Magdeburg wurden drei Menschen in den Autowracks eingeklemmt und teils schwer verletzt geborgen.

Heftiger Unfall am Thauberg: Eingeklemmt! Zwei Schwerverletzte in Magdeburg

Drei Schwerverletzte mussten nach einem heftigen Unfall am Thauberg in Magdeburg befreit werden.

Magdeburg.- Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten ist es am frühen Donnerstagnachmittag am Thauberg in Magdeburg-Ottersleben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war eine 73 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem 83-jährigen Beifahrer um 12.20 Uhr in Richtung Wanzleber Chaussee unterwegs, als sie in den Gegenverkehr geriet. Dabei sei sie frontal mit dem Auto einer 54 Jahre alten Frau kollidiert, heißt es.

Alle drei Unfallbeteiligten seien verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilweise schwer. Die beiden Frauen seien in den Wracks ihrer Autos eingeklemmt gewesen und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden, so die Beamten weiter. Der männliche Beifahrer habe zuvor bereits durch Helfer in Sicherheit gebracht werden können.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.