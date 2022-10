Nachdem erst vor wenigen Tagen wieder ein Rettungswagen in Magdeburg verunglückte, stellt sich die Schuldfrage. Statistiken geben überraschend Aufschluss, wer zu den Hauptunfallverursachern bei Einsatzfahrten gehört. Und was zu den häufigsten Schäden gehört.

Magdeburg (vs) - Erst vor wenigen Tagen ist es wieder zu einem Unfall mit einem Rettungswagen in Magdeburg gekommen. Der Krankenwagen war offenbar auf dem Weg zu einem eiligen Notfall. Ob er mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, ist nun Bestandteil von Untersuchungen zu dem Vorfall. Doch was schon jetzt feststeht: Es ist längst nicht der erste in diesem Jahr. Und: Es gibt eine Tendenz, wer am häufigsten zum Unfallverursacher in solchen Fällen wird.