Am Mittwochmorgen ist es auf dem Magdeburger Ring im Baustellenbereich zwischen Damaschkeplatz und Albert-Vater-Straße zu einem Unfall mit zwei Autos und einem Lkw gekommen. Die folgende Straßensperrung ist Richtung Norden aufgehoben worden.

Unfall am Magdeburger Ring: Crash legt Verkehr Richtung Norden lahm

Am Magdeburger Ring staute es sich nach einem Lkw-Unfall im Baustellenbereich zwischen Damaschkeplatz und Albert-Vater-Straße. Die Fahrtrichtung zur A2 war komplett gesperrt. Foto:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen am Magdeburger Ring gekommen. Dies geht aus Informationen der Volksstimme hervor.

Demnach hat sich der Crash im Baustellenbereich der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zwischen Damaschkeplatz und Albert-Vater-Straße in Fahrtrichtung zur Autobahn A2 ereignet. Daran beteiligt gewesen sein sollen zwei Autos und ein Lkw. Bei dem Unfall seien die Leitplanken an der betreffenden Stelle verschoben gewesen. Dies ist mittlerweile wieder behoben worden.

Eine Person habe nach dem Unfall unter Schock gestanden, heißt es von Seiten der Polizei.

Da der Unfall sich im Baustellenbereich auf einer einspurigen Straße ereignete, hatte sich am frühen Morgen ein langer Stau gebildet. Die Straße war unfallbedingt in Richtung Norden gesperrt. Diese Sperrung wurde nun wieder aufgehoben. Der Verkehr fließt wieder in Richtung Norden, stockte allerdings weiterhin Richtung Halberstadt, da eines der beteiligten Unfallfahrzeuge auf die Fahrbahn ragte. Dieses ist mittlerweile ebenfalls abgeschleppt worden.