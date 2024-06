Nach einem Transporter-Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der Autobahn 2 bei Magdeburg-Zentrum ist für einen Rettungshubschrauber-Einsatz eine Vollsperrung in Richtung Braunschweig eingerichtet worden.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 bei Magdeburg gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach soll sich der Unfall in Fahrtrichtung Braunschweig zwischen Magdeburg-Kannenstieg und dem Kreuz Magdeburg ereignet haben. Dort kollidierte nach Angaben der Polizei zunächst ein 49 Jahre alter Fahrer mit seinem Transporter mit dem Audi eines 41-Jährigen, prallte erst in die Mittelleitplanke, schleuderte über die komplette Fahrbahn und prallte dann in die rechte Leitplanke.

Dabei wurde der offenbar nicht angeschnallte Transporter-Beifahrer durch das Fenster aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt in der Böschung liegen. Auch der Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Audi-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Kräfte von Polizei und Sanitäter waren im Einsatz. Auch ein Notarzt kam mit einem Rettungshelikopter zum Unfallort. Die eingerichtete Vollsperrung dauerte bis in die Mittagsstunden.