In Magdeburg hat ein Jugendlicher eine Regionalbahn beschmiert. Als Polizeibeamte ihn stellten, fing er an, sie zu beleidigen.

Magdeburg (vs) - In Magdeburg hat ein 14-Jähriger am 1. Mai an der Haltestelle Herrenkrug eine Regionalbahn mit einem Stift beschmiert. Polizeilichen Aussagen zufolge hatte eine Reisende den Jugendlichen beobachtet und ihn sogleich der Polizei gemeldet, die sich ebenfalls an der Haltestelle aufhielt.

Als der 14-Jährige die Polizeibeamten bemerkte, habe er versucht zu fliehen, sei aber nach kurzer Zeit gefasst und auf die Dienststelle gebracht worden.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen habe der Jugendliche die Hinweisgeberin als auch die Beamten massiv beleidigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Erziehungsberechtigte sei informiert worden, die den jungen Mann auf der Dienststelle abholte. Nach Aussage der Polizei erwartet den 14-Jährigen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.