Scheibe eingeschlagen: Gewaltsamer Einbruch in Magdeburger Kiosk

Magdeburg (vs) - Am frühen Montagmorgen, den 07. März 2022, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kiosks im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein. Der Einbruch in den Kiosk wurde in den frühen Morgenstunden, gegen 02.45 Uhr, festgestellt und sofort der Magdeburger Polizei gemeldet. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen schlugen Täter die Scheibe zum Laden ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei diverse Zigarettenschachteln und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet. Eine genaue Schadensauflistung steht derzeit jedoch noch aus. Am Tatort erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Der Tatort wurde mit Hilfe eines Fährtenspürhundes abgesucht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.