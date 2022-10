Gleich reihenweise sind am Mittwoch Autos in Magdeburg angegriffen worden. Wir zeigen wo.

Reihenweise hatten es Täter am Mittwoch auf Autos in Magdeburg abgesehen. Wir zeigen, was passiert ist und wo es die meisten Übergriffe gab. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Gleich in Reihe hatten es Täter offenbar am Mittwoch auf Autos in Magdeburg abgesehen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wurden nicht nur ein Mazda CX-5 im Ortsteil Engpass und ein Audi Q7 im Ortsteil Ottersleben geklaut, sondern auch bei zehn Autos die Scheiben eingeschlagen. Die angegriffenen Autos befanden sich offenbar überwiegend östlich der Elbe. Bei ihnen wurden anscheinend die Seiten- und Heckscheiben eingeschlagen, um Gegenstände aus dem Innenraum zu entwenden, darunter technische Geräte wie Laptops.

Die Polizei ermittelt.