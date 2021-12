Schlägerei am Hasselbachplatz in Magdeburg: Polizei sucht nach Zeugen

Magdeburg (vs) - Am Samstag, 18. Dezember, kam es gegen 3.30 Uhr am Hasselbachplatz in Magdeburg zu einer Körperverletzung. Der 35-jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit zunächst mit den späteren Tätern vor einer örtlich ansässigen Bäckerei.

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte von einem Täter mehrfach geschlagen und getreten. Der Täter entfernte sich im Anschluss in Richtung Otto-von-Guericke-Straße vom Tatort. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der zweite Täter den Tatort mit der „Nike“-Jacke (mintgrün mit Zickzackmuster) des Geschädigten in Richtung Bahnhofstraße verlassen hatte.

Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der Haupttäter wurde wie folgt von dem Geschädigten beschrieben: Er ist circa 25 bis 30 Jahre alt, trägt eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen mit „adidas“-Schriftzug auf der Außenseite. Zudem weiße Sportschuhe. Der Geschädigte wurde durch die Schläge im Oberkörperbereich verletzt und nach ambulanter Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.