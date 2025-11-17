Am Sonntag ist am Neustädter Platz in Magdeburg ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Zeugen meldeten Schläge, Tritte und sogar den Einsatz einer Machete.

Magdeburg. – Am Sonntagabend ist es am Neustädter Platz in Magdeburg gegen 18 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erkannten Zeugen neben mehreren Stich- und Schlagwaffen auch eine Machete.

Demnach gerieten die Personen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In der Folge habe es eine körperliche Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten gegeben.

Zu möglichen Verletzten machte die Polizei keine Angaben. Beamte der Bereitschaftspolizei und des Polizeireviers Magdeburg sicherten mehrere Waffen und nahmen zahlreiche Personalien auf. Auch ein Diensthund war zur Spurensuche im Einsatz.

Gegen die Beteiligten der Schlägerei werde nun unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.