Magdeburg (vs) - In Magdeburg ist es in der Nacht zu Montag, 4. September, gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in einen Imbiss im Hopfengarten gekommen.

Die Polizei konnte zwei Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren schnappen, wovon sich letzterer noch im Objekt befand und unter Zwang hinausgebracht werden musste. Bei ihm wurde neben mutmaßlichem Diebesgut auch ein Schlagring aufgefunden.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Einbruchs, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt und der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung.