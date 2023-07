Am Magdeburger Ring: Reinigungskraft gegen Einbrecher - Putzfrau verbarrikadiert Tür

Eine Reinigungskraft hat ein Schnellrestaurant am Magdeburger Ring vor Einbrechern beschützt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Reinigungskraft hat am Magdeburger Ring einen Einbruch in ein Schnellrestaurant verhindert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach drangen am frühen Donnerstagmorgen mehrere Einbrecher in den Abstellraum eines Schnellrestaurants nahe des Magdeburger Rings ein. Als sie weiter ins Gebäudeinnere eindringen und dazu eine weitere Tür aufbrechen wollten, stellte sich ihnen allem Anschein nach eine gerade anwesende Reinigungskraft entgegen und hielt die Tür zu.

Die Tatverdächtigen seien daraufhin geflüchtet.