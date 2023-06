Schon wieder ist eine Magdeburger Seniorin in ihrer Wohnung von einem falschen Handwerker bestohlen worden. Diesmal gab der Betrüger vor, eine Wasserleitung überprüfen zu wollen. Der gestohlene Wert geht in die Zehntausende Euro.

Seniorin bestohlen: Falscher Handwerker erbeutet in Magdeburg wertvollen Schmuck

Eine Seniorin in Magdeburg wurde von einem falschen Handwerker übers Ohr gehauen. Der Mann gab vor, ihre Wasserleitung überprüfen zu wollen, klaute aber in Wahrheit wertvollen Schmuck aus ihrem Schlafzimmer. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Durch einen falschen Handwerker ist es am Mittwochnachmittag wieder zu einem Diebstahl aus einer Wohnung einer Magdeburger Seniorin in der Hohepfortestraße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor

Demnach gelangte der Mann unter dem Vorwand, ihre Trinkwasserleitung überprüfen zu wollen, in die Wohnung der Rentnerin. Nachdem er wieder gegangen sei, habe die Frau das Fehlen von Goldschmuck im Wert von Zehntausenden Euro aus ihrem Schlafzimmer bemerkt, heißt es.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 1,65 Meter groß

- gepflegtes Erscheinungsbild

- sprach mit leichtem Akzent

- schütteres dunkelblondes Haar

- gemustertes Hemd

- Sommerjacke

- dunkle Stoffhose

- trug Handschuhe

Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet darum, Familienangehörige im Seniorenalter für die Möglichkeit solcher Vorfälle zu sensibilisieren.