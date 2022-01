Schon wieder Katalysatoren in Magdeburg von Autos abgebaut

Die Meldungen über Kat-Diebstähle reißen in Magdeburg nicht ab. Erneut wurden an zwei Autos die Katalysatoren abgebaut.

In Magdeburg, waren erneut Kat-Diebe unterwegs. Auch in angrenzenden Landkreises tritt die Phänomen häufiger auf.

Magdeburg - In den vergangenen Tagen kam es in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg zu weiteren Katalysator-Diebstählen.

Unbekannte Täter entfernten im Zeitraum vom 4. Januar bis zum 15. Januar an zwei geparkten Autos die Katalysatoren und entwendeten diese, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge befanden sich in der Fröbelstraße und in der Tessenowstraße.

Seit Jahresbeginn wurden in Magdeburg mindestens 21 Kats an Fahrzeugen abgebaut und gestohlen. Das geht aus den Polizeimeldungen hervor.

Diebe haben es vor allem auf die Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium abgesehen. Diese sind zwar nur in geringer Menge verbaut, haben aber einen hohen Wert. Laut ADAC wird Platin aktuell mit etwa 33 Euro pro Gramm gehandelt, Palladium mit 77 und für Rhodium werden sogar 770 Euro fällig. Für einen gebrauchten Katalysator bekommen die Diebe beim Recycler damit teilweise mehrere hundert Euro.