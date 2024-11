Am Donnerstag griff ein 43 Jahre alter Mann in Salbke zur Schreckschusswaffe, weil ihm das Bellen von Hunden zu laut wurde. Das hat nun Konsequenzen für ihn.

Salbke. - Ein 43 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag in Salbke mit einer Schreckschusswaffe aus dem geöffneten Fenster eines Wohngebäudes geschossen. Laut Polizei trafen die Beamten den Täter in dem besagten Wohngebäude an, nachdem ein Zeuge die Polizei gerufen hatte.

Daraufhin habe die Polizei die Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Knallmunition sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen griff der Mann zur Schreckschusswaffe, weil er sich durch wiederholtes Hundebellen belästigt fühlte, heißt es weiter.

Die Polizei habe ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus sei die Waffenbehörde informiert worden, um ein mögliches Waffenverbot gegen den Beschuldigten prüfen zu lassen.