Im Kroatenweg in Magdeburg kam es in den frühen Morgenstunden des 30. März zu einem Polizeieinsatz. Zeugen wollen Schussgeräusche gehört haben.

Schüsse in Magdeburg: Polizei findet Patronenhülsen im Kroatenweg

Die Polizei in Magdeburg berichtet von Schussgeräuschen im Kroatenweg.

Magdeburg (vs) - Schüsse in Magdeburg? Am Donnerstag, dem 30. März, hörten Zeugen gegen 4 Uhr Schussgeräusche im Kroatenweg und alarmierten daraufhin die Polizei.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass nach den Schussgeräuschen ein männlicher Tatverdächtiger gesichtet wurde, wie er augenscheinlich Patronenhülsen vom Boden aufsammelte und sich anschließend entfernte.

Zeugen melden Schussgeräusche in Magdeburg - keine Schäden entdeckt

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand entstanden in diesem Zusammenhang keinerlei Personen- oder Sachschäden. Die Polizei fand im Rahmen von Tatortarbeiten diverse Schreckschuss-Patronenhülsen.

Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen bisher ergebnislos. Weitere Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstagvormittag.