Mit dem Schulbeginn sind in Sachsen-Anhalt Verkehrskontrollen vor Schulen in Magdeburg, der Börde, dem Harz und im Salzland angekündigt.

Achtung, Autofahrer! Schulbeginn in Sachsen-Anhalt - Polizei kündigt Kontrollen an

Autofahrer, aufgepasst! Vor Schulen in Sachsen-Anhalt und insbesondere in Magdeburg, der Börde, dem Harz und im Salzland hat die Polizei Verkehrskontrollen zum Schutz der Schulanfänger geplant. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zum Schulanfang soll es vermehrt zu Kontrollen des Verkehrs vor Schulen kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Grund: Mit dem ersten Schultag nach den Sommerferien am Donnerstag, 17. August, und der Einschulung am Sonnabend, 19. August, sollen auch zahlreiche Erstklässler als Abc-Schützen neu am Straßenverkehr teilnehmen. Angedacht sei daher, dass Beamte vor mehreren Schulen in Magdeburg, der Börde, im Harz und im Salzlandkreis Kontrollen durchführten.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Vor diesem Hintergrund werde unter anderem am frühen Montagmorgen, 21. August, vor der Grundschule „Johann-Wolfgang-von-Goethe“ in Halberstadt im Harz ab 06:45 Uhr Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.