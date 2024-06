Am Nicolaiplatz in Magdeburg ist am Dienstagmittag ein Streit zwischen drei Touristen eskaliert. Ein 31 Jahre alter Mann wurde so stark am Arm verletzt, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Streit zwischen Touristen am Nicolaiplatz in Magdeburg eskaliert - ein Mann im Krankenhaus

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Nicolaiplatz in Magdeburg ist ein Mann schwer am Arm verletzt worden.

Magdeburg/DUR. - Am Dienstagmittag ist es in der Lübecker Straße auf Höhe des Nicolaiplatzes in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Touristen im Alter von 19, 31 und 34 Jahren gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Die Touristen hätten sich zunächst lautstark gestritten, dann geschlagen und getreten. In der weiteren Folge sei ein 31 Jahre alter Mann durch einen Stich in den Oberkörper so stark verletzt worden, dass er notfallmedizinisch behandelt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden 19 und 34 Jahre alten Beschuldigten vorläufig festgenommen.