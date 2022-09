Schwerer Unfall 50 Euro übergeben und abgehauen: Radfahrerin schwerverletzt in Magdeburg zurückgelassen

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Beimsstraße in Magdeburg eine Radfahrerin schwer verletzt, ihr 50 Euro in die Hand gedrückt und die Frau dann allein zurückgelassen. Nun sucht die Polizei nach ihm.