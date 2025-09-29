Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montagabend in Magdeburg im Einsatz. Ein Unfall auf dem Strombrückenzug hatte sich ereignet.

Magdeburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg sind am Montagabend, 29. September, gegen 19.15 Uhr nach ersten Informationen drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Strombrückenzug zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Höhe der Stadtparkstraße. Die Straße war daraufhin in beiden Richtungen voll gesperrt worden.

Der Rettungsdienst sowie Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe leiteten die Linien 4 und 6 in beiden Richtungen über den Alten Markt und den Nordbrückenzug um. Ab 20.30 Uhr wurde der Straßenverkehr dann an der Unfallstelle vorbeigeleitet.