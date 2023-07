Schwerer Unfall in Magdeburg: Saalestraße im Industriehafen in beide Richtungen gesperrt - Ein Toter, zwei Schwerverletzte

In Magdeburg ereignete sich auf der Saalestraße ein schwerer Unfall.

Magdeburg - In Magdeburg ereignete sich am Nachmittag des 19. Juli ein schwerer Unfall im Industriehafen. Auf der Saalestraße zwischen Königswerder und der Allerstraße sperrte die Polizei in beiden Richtungen die Straße voll.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Ersten Informationen nach kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt, eine weitere ist verstorben. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten der Feuerwehr. Das Gebiet wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt. Die beiden Schwerverletzten befinden sich auf dem Weg ins Krankenhaus.