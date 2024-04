Blick auf die Unfallstelle am Domplatz in Magdeburg. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Magdeburg - In Magdeburg ist am Dienstag, 2. April 2024, ein Auto in ein Café gefahren. Betroffen ist ein Restaurant am Domplatz. Das Fahrzeug kam auf der Terrasse des Cafés zum Stehen und blieb an zwei Pfeilern des Gebäudes hängen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Fußgänger schwer verletzt, die zufällig die Front des Cafés passierten, als das Auto auf die Terrasse fuhr. Sie wurden ins Städtische Klinikum und das Uniklinikum gebracht. Der Fahrer des Autos wurde vor Ort medizinisch betreut.

Unfallaufnahme am Café am Magdeburger Domplatz Ivar Lüthe

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Unfall gegen 17.35 Uhr ereignet haben. Demnach soll der Fahrzeugführer beim Abbiegen von der Straße vor dem Landtag in einer Linkskurve Richtung Dom die Kontrolle über das Auto verloren haben und war in Richtung Café-Terrasse weitergefahren. Dort erfasste er die Fußgänger und blieb an den beiden Pfeilern des Gebäudes hängen. Das Café selbst war zu diesem Zeitpunkt noch geöffnet.

Ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Personen auf der Terrasse aufgehalten hatten, ist nicht bekannt.

Bild von der Unfallstelle am Magdeburger Domplatz. Ivar Lüthe

Zur Stunde untersuchen Statiker des Bauordnungsamtes die Auswirkungen des Aufpralls des Autos auf das Gebäude am Domplatz.