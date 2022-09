Schwerer Unfall Mit Fahrrad in Gleisschienen hängengeblieben: 46-Jähriger in Magdeburg schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Mann ist offenbar am Mittwochmorgen in der Olvenstedter Straße in Magdeburg mit seinem Fahrrad in den Gleisschienen hängen geblieben und dabei schwer verunglückt.