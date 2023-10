Ein Radfahrer ist in der Harsdorfer Straße in Magdeburg bei einem Unfall schwer verletzt worden. So kam es zu dem Unglück.

Unglück in Magdeburg: Fahrradfahrer in der Harsdorfer Straße bei Unfall schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Magdeburg schwer verletzt worden: In der Harsdorfer Straße ist es zu einem Zusammenprall mit einem Auto gekommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer ist es am Montagmorgen in der Harsdorfer Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 69 Jahre alter VW-Fahrer auf dem Europaring unterwegs und wollte in die Harsdorfer Straße einbiegen, als er einen 37 Jahre alten Radfahrer übersah und mit dem Mann zusammenprallte. Dabei sei der Radfahrer schwer verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiges Körperverletzung.