SEK-Einsatz in Magdeburg - Mann randaliert und schmeißt Gegenstände auf Einsatzkräfte

Am Sonntagnachmittag musste das SEK in den Magdeburger Stadtteil Salbke ausrücken. Dort randalierte ein Mann von seinem Balkon aus und hat sogar Gegenstände und Glasscherben auf die Einsatzkräfte geworfen.

Im Magdeburger Stadtteil Salbke randalierte ein Mann in einem Mehrfamilienhaus.

Magdeburg – Am späten Sonntagnachmittag wurde die Polizei in den Magdeburger Stadtteil Salbke gerufen. Ein Mann hat in seiner Wohnung „Am Unterhorstweg“ randaliert. Als die Beamten eintrafen beschimpfte und beschmeißte ein Mann die Einsatzkräfte mit Gegenständen.

Der 22-Jährige verbarrikadierte sich in seiner Wohnung in der obersten Etage des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, unter anderem auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr. Auch diese wurden von ihm mit Gegenständen beworfen. Als die Feuerwehr sich zurückzog, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Der Mann zertrümmerte seine Balkonfenster und warf eine große Glasscherbe auf das aufgebaute Sprungpolster, das dadurch zerstört wurde.

Immer wieder warf der Randalierer Glasscherben in den Nachbarbalkon, wo sich die Polizei positionierte. Auch brennende Stofffetzen wurden heruntergeworfen. Ein Brand entstand dadurch jedoch nicht. Um 22.35 Uhr schafften es die Spezialisten den Mann vom Nachbarbalkon aus zu tasern. Die Beamten hatten große Mühe sich durch die Barrikade vorzuarbeiten. Der Mann wurde verhaftet und den Rettungsdienst übergeben. Dieser verletzte sich selbst durch das Werfen der Glasscherben und wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann randalierte ist unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.