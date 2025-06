Am Sonntag hat sich in Magdeburg auf einem Spielplatz in der Großen Diesdorfer Straße eine exhibitionistische Tat ereignet. Ein möglicher Täter wurde von der Polizei identifiziert.

Zwei Vorfälle von sexueller Belästigung am Spielplatz in Magdeburg in wenigen Tagen

Ein Mann hat in der Nähe eines Spielplatzes sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Magdeburg. - Am Sonntag hat sich in der Nähe eines Spielplatzes in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg eine exhibitionistische Handlung durch einen bisher unbekannten Mann ereignet, so die Polizei.

Der 31-Jährige habe dort laut Zeugen sexuelle Handlungen an sich selbst ausgeübt, während Eltern mit ihrem Kind den Spielplatz besuchten. Der Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei im Bereich des Spielplatzes gefunden und namentlich identifiziert.

Bereits am Freitag ereignete sich laut Polizei ein ähnlicher Vorfall. Auch in diesem Zusammenhang hätten Zeugen den Täter beschrieben, dieser sei jedoch beim Eintreffen der Beamten bereits geflüchtet gewesen. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, sei bislang unklar.