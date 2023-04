Magdeburg (vs) - Zu einer skurrilen Tat ist es am Sonntagabend im Hauptbahnhof Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach betrat der mutmaßliche Täter zunächst das Geschäft im Hauptbahnhof und stellte dort eine leere Pfanddose auf das Kassenband. Nachdem die Kassiererin ihn fragte, ob er nur das Pfand abgeben möchte, soll er sie aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Dabei habe er einen Schraubenzieher aus seiner Bekleidung geholt und ihn auf die Kassiererin gerichtet, heißt es von Seiten der Polizei.

Die Kassiererin äußerte daraufhin, dass er seine Pfanddose nehmen und verschwinden soll, so die Beamten in der Mitteilung. Anschließend soll der Beschuldigte das Geschäft verlassen, sich bei der am Hauptbahnhof ansässigen Bundespolizei vorgestellt und von seiner Tat berichtet haben. Im Rahmen einer Durchsuchung sollen die Beamten auch den Schraubenzieher gefunden haben.

Der Mann muss sich nun offenbar wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.