Im Heimspiel des FCM gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag, 12. Mai, in Magdeburg, erwartet die Polizei Verkehrsprobleme. Sperrungen und Umleitungen sind demnach im Stadtgebiet möglich.

FCM-Heimspiel in Magdeburg: Polizei kündigt Sperrungen und Verkehrs-Chaos an

Für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg hat die Polizei Vorkehrungen getroffen. Autofahrer müssen sich dann auch auf Sperrungen, Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Auf einen heißen Freitag, 12. Mai, stellt sich die Polizei in Magdeburg ein. Der Grund: das FCM-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg und einige Versammlungen im Stadtgebiet, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Vor allem in den Nachmittags- bis späten Abendstunden könne es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg kommen, heißt es. Betroffen sei dabei insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich. Autofahrer müssen in diesen Bereichen mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen, so die Beamten weiter.

Um nach Beendigung der Fußballbegegnung eine zügige Abreise der Fans zu gewährleisten, werde die Polizei außerdem temporär auf die Verkehrsführung einwirken. Betroffen von der Maßnahme seien folgende Straßen:



- Gübser Weg

- Friedrich-Ebert-Straße

- Georg-Heidler-Straße

Diese Straße sollen zeitweise zweispurig als Einbahnstraße fungieren.