Jugendliche wurden am Montagmorgen auf dem Magdeburger Spielplatz in der Victor-Jara-Straße geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt.

Spielplatz-Gewalt in Magdeburg: Brutal geschlagen und beraubt

Auf einem Spielplatz in Magdeburg haben zwei Täter brutal zugeschlagen.

Magdeburg (vs) - Zu einem Vorfall auf einem Spielplatz ist es am Montagmorgen in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach befanden sich zunächst zwei Jugendliche auf dem Spielplatz in der Victor-Jara-Straße von Magdeburg. Als zwei weitere Jugendliche hinzukamen, forderten diese Bargeld und die Mobiltelefone der beiden, teilt die Polizei mit.

Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Jugendlichen, die zuerst auf dem Spielplatz waren, durch einen Schlag ins Gesicht verletzt und sein Mobiltelefon geraubt. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen männlich, 15-16 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von sogenanntem arabischen Phänotyp gewesen sein, so die Polizei.

Die später verständigte Polizei konnte beide Tatverdächtige im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen, leitete jedoch allem Anschein nach erste Ermittlungen ein.