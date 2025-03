Das hätte ja klappen können: Ein Graffiti-Sprayer hat in Magdeburg versucht, sich mit Kleidung der Deutschen Bahn zu tarnen. Trotzdem wurde er von der Polizei erwischt.

Polizei erwischt am Hauptbahnhof Graffiti-Sprüher in Kleidung der Deutschen Bahn

Magdeburg. - Eine besondere Tarnung hatte sich ein Graffiti-Sprayer in Magdeburg überlegt: Als er am Sonntagabend einen Intercity am Hauptbahnhof besprühte, trug der Mann Kleidung der Deutschen Bahn (DB), wie die Polizei meldet. Trotzdem sei er von den Beamten erwischt worden, heißt es weiter.

Ein Lokführer eines vorbeifahrenden Güterzuges habe den Künstler entdeckt und die Polizei informiert. Als er die sich nähernden Beamten erkannte, sei der Sprayer geflüchtet und habe dabei eine Warnjacke und eine Basecap der DB abgelegt.

Der Mann sei in einem Schnellrestaurant in der Nähe angetroffen und zur Untersuchung mit auf das Revier genommen worden. Woher er die DB-Kleidung hat, darauf habe er nicht geantwortet. Er erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung.