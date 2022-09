An einer MVB-Haltestelle Klinikum Olvenstedt in Magdeburg ist es zu einer Explosion gekommen. Eine Passantin spricht von einem plötzlichen lauten Knall.

Magdeburg (vs) - Zu einem plötzlichen lauten Knall ist es kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag an einer MVB-Haltestelle "Klinikum Olvenstedt" in Magdeburg gekommen. Der Grund dafür soll eine Explosion gewesen sein, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sah eine Zeugin offenbar unmittelbar nach dem Knall eine dunkel gekleidete Person flüchten. Die Polizei stellte anschließend vor Ort einen aufgesprengten Fahrkartenautomaten fest, heißt es von Seiten der Beamten. Es wurden Spuren gesichert.

Gegen den Unbekannten wird wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.