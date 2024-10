Per E-Mail ist beim MDR in Magdeburg eine Bombendrohung eingegangen.

Magdeburg. - Wegen einer Bombendrohung ist das Landesfunkhaus des MDR Sachsen-Anhalt am 5. Oktober 2024 geräumt worden. Am Nachmittag sei eine „Nachricht mit bedrohendem Inhalt“ eingegangen, teilt die Polizei mit. Der MDR informiert, dass die Drohung per E-Mail verschickt worden war und sich an mehrere Standorte richtete.

Ein Verantwortlicher des Landesfunkhauses habe laut Polizei entschieden, das Gebäude eigenständig zu räumen. Die Polizei suchte mit einem Sprengstoffspürhund das an der Stadtparkstraße gelegene Landesfunkhaus ab, konnte jedoch keine verdächtigen Gegenstände feststellen.

Im Anschluss konnten die Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten.

Wie die Polizei mitteilt, sei auf Grund der Gesamtumstände nicht „von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen“ worden. Es habe keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.