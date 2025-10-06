Zu drei Einbrüchen in Erdgeschosswohnungen ist es zwischen dem 3. und 5. Oktober im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost gekommen. Dabei erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Schmuck.

Über das verlängerte Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost.

Magdeburg. – Am vergangenen Wochenende kam es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost zu einer Reihe von Wohnungseinbrüchen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen dem 3. und 5. Oktober in insgesamt drei Erdgeschosswohnungen in der Freiherr-vom-Stein-Straße sowie in der Spielhagenstraße eingebrochen.

Einbrüche in Magdeburg: Wohnungen vollständig durchsucht

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen verschafft haben. Laut Polizei seien die Räume anschließend vollständig durchsucht worden. Dabei hätten die Diebe Bargeld und Schmuck im vierstelligen Bereich erbeutet.

In allen drei Fällen sicherte die Polizei Spuren und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Die Magdeburger Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu melden.

Wie Haus und Wohnung sicherer vor Einbrüchen werden

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei auch auf Möglichkeiten zur Einbruchsprävention hin. Informationen zu effektiven Sicherungssystemen für Fenster und Türen finden Interessierte unter www.k-einbruch.de.

Zudem können kostenfreie Beratungstermine mit den Regionalbereichsbeamten des Polizeireviers Magdeburg vereinbart werden. Diese prüfen vor Ort Schwachstellen an Häusern und Wohnungen und geben Empfehlungen zum Schutz vor Einbruch. Terminvereinbarungen sind unter der Telefonnummer 0391/5462103 möglich.