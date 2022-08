Nach einem Unfall auf der A2 zwischen Kreuz Magdeburg und Magdeburg-Kannenstieg sind zwei von drei Fahrspuren gesperrt. Es hat sich ein Stau auf der Autobahn in Richtung Magdeburg gebildet.

A2/Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen auf der Autobahn A2 in Richtung Magdeburg zwischen Kreuz Magdeburg und Magdeburg-Kannenstieg gekommen. Dies teilt Verkehrsinformation.de mit.

Demnach ist die Polizei vor Ort. Der rechte und mittlere Fahrstreifen ist gesperrt. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es hat sich ein Stau gebildet.