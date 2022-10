Sperrung in Magdeburg: Lkw unter Eisenbahnbrücke steckengeblieben

Ein Lkw ist in Magdeburg offenbar unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Betroffen von Stau und Sperrungen sind offenbar die Bundesstraßen B1 und B71.

In Magdeburg gibt es auf der B1 und B71 Stau und Sperrungen, weil offenbar ein Lkw unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben ist.Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall mit einem Lastwagen ist es erst vor kurzem offenbar in Magdeburg gekommen. Dieser soll unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben sein. Dies teilt das Onlineportal Verkehrsinformation.de mit.

Betroffen von dem Unfall sind offenbar die Bundesstraße B1 von der Albert-Vater-Straße bis zur Walther-Rathenau-Straße und die Bundesstraße B71 mit der Walther-Rathenau-Straße und der Mozartstraße. Dort gibt es anscheinend in beide Richtungen Verkehrsbehinderungen und Stau. In Richtung Osten sei die gesamte Richtungsfahrbahn gesperrt, in Richtung Westen der linke Fahrstreifen.

Ortskundige Autofahrer werden dem Onlineportal nach gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.