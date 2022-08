Was es mit dem Autowrack in der Elbe bei Magdeburg auf sich hat

Ein Angler hat ein Autowrack in der Elbe im Stadtgebiet von Magdeburg gefunden. Mehrere Jahre lag das Fahrzeug wohl auf dem Grund des Flusses nahe der Sternbrücke.

Autowrack: Ein Angler hatte die ungewönliche Entdeckung in der Elbe bei Magdeburg gemacht.

Magdeburg (vs) - Während der Ausübung seines Hobbys bemerkte ein Bootsangler auf seinem Echolot eine ungewöhnliche Erhebung am Gewässergrund. Der Angler informierte die Wasserschutzpolizei und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt über seine Entdeckung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach durchgeführten Peilarbeiten konnte ein Arbeitsschiff samt Bagger am 30. August ein Autowrack aus der Elbe nahe der Sternbrücke bergen. Der Fiat Fiorino wurde im Jahr 2016 als gestohlen gemeldet.

Nach der langen Liegezeit im Wasser hat das Fahrzeug nur noch Schrottwert. Die Wasserschutzpolizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen.