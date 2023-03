Nachdem ein Mann in der Nähe des Neustädter Bahnhofs Freitagnacht (10. März 2023) randaliert hat, haben Anwohner die Polizei gerufen. Der aggressive Mann griff daraufhin eine Polizistin an und bedrohte und beleidigte weitere Beamte.

Magdeburg: Mann randaliert am Neustädter Bahnhof und bedroht Polizisten

Magdeburg (vs) - Weil ein Mann am Freitag, 10. März 2023 gegen 3 Uhr in der Nähe des Neustädter Bahnhofs randaliert hat, haben Anwohner die Polizei alarmiert. Unter anderem soll er eine Autoscheibe zerschlagen haben.

Die Polizei stellte den Mann fest, überwältige und fesselte ihn, nachdem er eine Polizeibeamtin angreifen wollte. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, beleidigte und bedrohte der Mann die vor Ort handelnden Polizeibeamten fortlaufend.

Aufgrund seines andauernden aggressiven Verhaltens ließ die Polizei eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung prüfen. Nachdem dies abgelehnt wurde, nahm die Polizei den Mann um weitere Straftaten zu verhindern, in Gewahrsam. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.