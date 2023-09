Bei einem illegalen Autorennen ist in Magdeburg die Polizei eingeschritten. Einen Fahrer konnten die Beamten stellen. Er ist kein Unbekannter.

Bekannter Raser: Polizei stoppt illegales Autorennen in Magdeburg - BMW flüchtet

Bei einem illegalen Autorennen im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg konnten die Polizisten eingreifen. Sie ertappten einen bereits polizeibekannten Mann bei der Kontrolle seines Fahrzeugs. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem illegalen Autorennen ist es am späten Sonntagabend im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach überholten sich ein BMW 5er und ein Audi S8 immer wieder gegenseitig. Dabei sollen die Fahrzeuge Geschwindigkeiten im dreistelligen Bereich erreicht haben. Eine Polizeistreife soll beide Autos bemerkt und gestoppt haben, um die Fahrzeuge und ihre Fahrer zu kontrollieren. Dabei sei aber der BMW-Fahrer in seinem Auto geflüchtet. Die Beamten ermitteln zu seiner Person, wie es heißt.

Bei dem anderen Fahrer des Audi habe es sich um einen für Verkehrsdelikte bereits polizeibekannten 21 Jahre alten Magdeburger gehandelt. Ihm sei vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen worden.