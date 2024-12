Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 53-Jähriger in der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg noch am Tatort gestorben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Streit vor Kneipe in Halberstädter Straße eskaliert: Mann stirbt noch am Tatort

Magdeburg. - Am Sonntag gegen 2 Uhr ist ein 53 Jahre alter Mann bei einem Streit in Magdeburg tödlich verletzt worden.

Laut Polizei kam es zwischen dem 53-Jährigen und einem 54 Jahre alten Mann vor der Kneipe "0acht15" in der Halberstädter Straße 138 zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Die Auseinandersetzung artete in körperliche Gewalt aus. Der 53-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Tatort starb.

Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unbekannt. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde den Angaben nach vorläufig festgenommen worden.

Auf Facebook veröffentlichte die Kneipe in der Gruppe "Forever Sudenburg" ein Statement zur Tat.

Darin heißt es, dass das gesamte Team der Kneipe den Vorfall zutiefst bedauert und allen Hinterbliebenen tiefstes Mitgefühl ausgesprochen wird. "Und wir weisen auch nochmal explizit darauf hin: Gewalt ist keine Lösung", heißt es.