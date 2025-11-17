Ein 39-Jähriger ist am Samstagabend von vier Männern überfallen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Anschließend durchwühlten die Männer die Wohnung ihres Opfers und verschwanden. Wie die Polizei auf ihre Spur kam.

Mann in Sudenburg mit Messer bedroht und ausgeraubt! Polizei findet Räuber

Nachdem am Samstag ein 39-Jähriger in Sudenburg von vier Männern überfallen und ausgeraubt wurde, konnte die Polizei drei der vier Täter stellen.

Magdeburg. – Am Samstagabend ist es im Magdeburger Stadtteil Sudenburg in der Wolfenbütteler Straße zu einer schweren Raubstraftat gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.10 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses.

Demnach sei ein 39-Jähriger dort von vier unbekannten Männern bedroht worden. Diese hätten unter Vorhalt einer Stichwaffe die Herausgabe seines Wohnungsschlüssels verlangt.

Nach Zeugenhinweis: Polizei kann Räuber in Neue Neustadt stellen

Nachdem sie den Schlüssel erhalten hatten, hätten die Männer die Wohnung des Opfers durchsucht und Bargeld im unteren zweistelligen Bereich sowie ein Mobiltelefon entwendet. Anschließend seien sie mit dem Diebesgut geflüchtet.

Am Sonntag, dem 16. November, konnte die Polizei nach einem Zeugenhinweis drei der mutmaßlichen Täter in der Lübecker Straße stellen und vorläufig festnehmen. Dabei haben die Beamten auch Raubgut sicherstellen können.

Von dem vierten Tatverdächtigen fehlt weiter jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.