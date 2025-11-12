In Magdeburg hat eine 40-Jährige in der Sudenburger Straße randaliert und dabei ein Messer mit sich geführt. Die Polizei konnte sie überwältigen, die Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

In der Sudenburger Straße in Magdeburg hat am Dienstag eine Frau mit einem Messer randaliert.

Magdeburg. – Am Dienstagabend hat eine 40-jährige Frau in Magdeburg in der Sudenburger Straße randaliert. Wie die Polizei mitteilte, führte die Frau dabei ein Messer mit sich.

Demnach wurde die Polizei gegen 17.15 Uhr von der Rettungsleitstelle über die randalierende Frau informiert. Beamte hätten die Frau in einem Wohnhaus angetroffen, wo sie das Messer in der Hand gehalten habe. Die Polizisten hätten die Frau mehrfach und mit Nachdruck aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen. Dem sei sie letztlich nachgekommen.

Frau randaliert in Sudenburger Straße: Fensterscheibe und Briefkasten beschädigt

Wegen ihres auffälligen Verhaltens seien der Frau Handschellen angelegt worden. Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass sie zuvor eine Fensterscheibe sowie einen Briefkasten beschädigt hatte.

Die 40-Jährige sei zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht worden. Die Polizei habe Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.