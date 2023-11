Zwei Frauen sind in der Magdeburger Bahnhofstraße Zeugen eines Raubes geworden. Das wollten sie aber nicht einfach so hinnehmen.

Zeuginnen knöpfen sich Räuber vor: Polizei sucht in Magdeburg nach den Frauen

Fünf Männer haben in der Magdeburger Bahnhofstraße einen 18 Jahre alten Jugendlichen geschlagen und seiner Bauchtasche beraubt. Das wollten zwei Frauen nicht einfach so hinnehmen und brachten dem Jungen seine Tasche zurück. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Jugendlicher ist am Samstagmorgen in der Magdeburger Bahnhofstraße ausgeraubt und verletzt worden. Nun sucht die Polizei vor allem nach zwei couragierten Zeuginnen, die dem Bestohlenen seine Tasche zurückbrachten, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach wurde zunächst der 18 Jahre alte Mann zwischen 6:30 Uhr und 7 Uhr vor dem Baustellenbereich in der Hallischen Straße durch eine Gruppe von fünf jungen Männern angesprochen und in die Bahnhofstraße gedrängt. Dort sei er attackiert und seiner Bauchtasche beraubt worden, heißt es. Doch das wollten offenbar zwei Zeuginnen der Tat nicht einfach so stehen lassen und eilten den Räubern nach.

Bauchtasche in Magdeburg gestohlen: Frauen bringen sie zurück

Die zwei Frauen, davon offenbar eine mit blonden Haaren, hätten interveniert und dem jungen Mann seine Bauchtasche zurückgebracht, so die Beamten weiter. Der 18-Jährige kam anschließend ins Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei nicht nur nach den Räubern, sondern auch nach den beiden couragierten Frauen und bittet unter der Rufnummer 0391-5463295 um Hinweise zur Tat.