Am späten Samstagabend hat ein Mann mit seinem Messer den Mitarbeiter einer Tankstelle in Magdeburg bedroht und ist mit seiner Beute geflüchtet.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstag mit seinem Messer eine Tankstelle in Magdeburg überfallen und Bargeld erbeutet hat. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In der Kastanienstraße in Magdeburg ist am späten Samstagabend eine Tankstelle überfallen worden. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Der Tatverdächtige steuerte gezielt den Kassenbereich der Tankstelle an, zückte sein Messer und forderte von einem 23 Jahre alten Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Aus Angst vor Repressalien kam der Mitarbeiter der Aufforderung nach und übergab Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Lübecker Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 25 Jahre alt

- 180 cm groß, schlanke Figur

- bekleidet mit brauner Lederjacke und blauer Jeans

- trug Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5465196 zu melden.