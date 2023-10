Mitten in der Nacht überfielen unbekannte Täter eine Tankstelle in der Berliner Chaussee. Die Täter klauten Zigaretten und zerstörten dabei Inventar.

Während der Nacht brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in Magdeburg ein. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt nun.

Magdeburg/vs - Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr, brachen laut Polizei bislang unbekannte Täter ein eine Tankstelle ein. Der Vorfall ereignete sich am 26. Otkober in der Berliner Chaussee.



Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und klauten dort Tabakwaren. Der Gesamtschaden war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abzuschätzen.



Die Polizei sicherte den Tatort und die Spuren. Es wurden danach Strafverfahren eingeleitet.



Wer Informationen zum Tathergang oder zu tatverdächtigen Personen geben kann, möge sich bitte im Polizeirevier Magdeburg unter 0391 - 5463295 melden.