Ein Autokäufer soll am Sonnabend in Magdeburg nicht nur um tausende Euro betrogen, sondern auch eingesperrt und geschlagen worden sein. Doch danach lieferte er sich offenbar eine Verfolgungsjagd mit den fünf Betrügern.

Magdeburg (vs) - Zu einer Verfolgungsjagd mit anschließender Körperverletzung ist es am Sonnabendnachmittag in Magdeburg gekommen. Zuvor war ein Autokäufer aus Saarbrücken im Bereich des Schrotebogens von einer fünfköpfigen Gruppe Männer um Tausende Euro betrogen worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der 31-jährige ein Auto zunächst zu kaufen. Hierzu verabredete er sich offenbar mit dem mutmaßlichen Verkäufer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Der Käufer betrat gemeinsam mit dem mutmaßlichen Täter den Hausflur und soll tausende Euro übergeben haben. Der Mann soll ihn daraufhin in den Keller geleitet haben, als plötzlich anscheinend mehrere Personen die Kellertür hinter dem 31-Jährigen zuschlugen und zudrückten. Gemeinsam soll der mutmaßliche Verkäufer mit etwa vier weiteren Personen zu Fuß vom Tatort geflüchtet sein.

Ein Zeuge, welcher vor dem Mehrfamilienhaus in seinem Auto wartete, konnte allem Anschein nach beobachten, wie die Gruppe fluchtartig das Mehrfamilienhaus in Richtung Neustädter Platz verlassen haben soll. Beide, Zeuge und mutmaßliches Opfer, hätten anschließend die Verfolgung aufgenommen, heißt es. Im Bereich des Neustädter Platzes konnten die Verfolger offenbar einen Mann aus der Tätergruppierung wiedererkennen und sollen diesen zur Rede gestellt haben. Dabei soll der 31-Jährige mit einem Schlagobjekt angegriffen und verletzt worden sein. Die Tätergruppierung soll daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der 31-Jährige kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, heißt es von Seiten der Polizei.

So soll die mutmaßliche fünfköpfige Tätergruppe, nach der die Polizei nun fahndet, nach Zeugenbeschreibung ausgesehen haben:

- Männlich

- Arabischer Phänotyp

- Bart und lange Haare

- 180cm – 190cm groß

- ein Mann trug eine schwarze Jacke sowie eine Tommy Hilfiger Tasche

Wer Hinweise auf die Täter oder den Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.