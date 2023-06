Ein Mann hat in Magdeburg aus einer Drogerie-Filiale am Hanns-Eisler-Platz Parfüm und Kosmetik im Wert von Tausenden Euro geklaut. Nun fahndet die Polizei mit einem Bild nach ihm. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Diebstahl von Parfüm und Kosmetik ist es bereits am Donnerstagmittag, 1. Dezember 2022, in einer Drogerie am Hanns-Eisler-Platz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach steht der Mann im Verdacht, mehrere Parfümflaschen und Kosmetika gestohlen zu haben. Hierzu soll der mutmaßliche Dieb Waren im Wert von mehreren Tausend Euro in seine mitgeführte Einkaufstasche gesteckt und die Drogerie-Filiale verlassen haben, ohne für die Artikel zu bezahlen.

So soll der Mann aussehen:

Hat dieser Mann Parfüm und Kosmetik im Wert von Tausenden Euro in Magdeburg gestohlen? Foto: Polizei

Zeugen, die Informationen zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295