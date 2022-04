In der Nacht zum Karfreitag haben Kriminelle aus einem Kindergarten in Magdeburgs Altstadt Technik geklaut.

In einen Magdeburger Kindergarten in der Altstadt ist in der Nacht zum Karfreitag eingebrochen worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Einbruch in einem Kindergarten in Magdeburg ist es in der Nacht zum Karfreitag gekommen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Demnach hatten die Kriminellen auf eine Kita in der Altstadt abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster auf und begaben sich in die Innenräume. Dort durchwühlten sie Schränke und Behältnisse und klauten Computertechnik.

Der Tatort wurde nach Spuren untersucht.