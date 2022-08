Magdeburg/DUR/mad – Aufmerksame Anwohner in Magdeburg haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, um einen in einem abgestellten Auto gefangenen Hund zu befreien. Das Tier saß in einem geparkten Kleinwagen in der Ankestraße. Nach Angaben der Anwohner, habe das Auto schon mehrere Stunden dort gestanden.

Kräfte der alarmierten Feuerwehr zeigten am vor Ort vollen Eoinsatz und öffneten den Wagen durch einen kleinen offenen Spalt in der Tür des Autos. Dem befreiten Vierbeiner wurde direkt etwas Wasser spendiert. Der kleine Hund erfreute sich nach der Erfrischung bester Gesundheit, heißt es.

Wenig später erschien dann auch der Fahrzeugführer am Ort des Geschehens. Nach einer Ermahnung durch die Einsatzkräfte wurde der Hund seinem Besitzer schließlich übergeben.

Die Feuerwehr appelliert erneut an alle Autofahrer, keine Tiere in Fahrzeugen zurückzulassen. Innerhalb kurzer Zeit können im Innern von Fahrzeugen Temperaturen entstehen, die für Tiere und auch für Menschen recht schnell bedrohlich werden können.