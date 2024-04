Mit Video: 51-Jähriger stirbt nach Streit in Magdeburg - Mutmaßlicher Täter geschnappt

In Magdeburg ist ein 51 Jahre alter Mann nach einem nächtlichen Streit gestorben. Nach einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn habe ein Unbekannter den 51-Jährigen angegriffen und tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

In Magdeburg ist in der Nacht zu Sonntag ein 51 Jahre alter Mann getötet worden. Blick auf den Tatort, die Haltestelle am Cracauer Tor.

Magdeburg/DUR/dpa. – In Magdeburg ist in der Nacht zu Sonntag ein 51 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt worden. Entgegen der Erstmeldung gerieten die Männer gegen 3.30 Uhr nicht in der Straßenbahn, sondern im Haltestellenbereich in Streit.

Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten habe der Tatverdächtige mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf das 51-jährige Opfer eingewirkt und den Mann damit tödlich verletzt.

51-Jähriger nach Streit in Magdeburg tödlich verletzt

In Magdeburg ist in der Nacht zu Sonntag ein 51 Jahre alter Mann getötet worden. (Kamera: Stefan Harter, Schnitt und Sprecherin: Sabine Lindenau)

Während der schnell eingeleiteten Fahndung sei eine tatverdächtige Person geschnappt worden. Der 25 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz wurde laut Polizei im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. Diese habe Untersuchungshaft anordnete. Der 25-Jährige ist laut Polizei in einer JVA untergebracht.

Aufgrund der Ermittlungen am Tatort wurde die Linie 4 am Sonntagvormittag vorerst umgeleitet. Gegen 13.30 Uhr wurde die Strecke dann wieder freigegeben. Die Ermittlungen laufen nach Polizeiangaben auf Hochtouren.