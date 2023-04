Ein 74 Jahre alter Rentner ist im Magdeburger Stadtteil Cracau in einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er am Sonnabend im Krankenhaus seinen inneren Verletzungen erlag.

Tödlicher Unfall in Magdeburg: Radfahrer bleibt an Fußgänger hängen und stürzt

Magdeburg (vs) - Zu einer tragischen und folgenschweren Verkettung von Umständen ist es am Freitagnachmittag in Cracau in Magdeburg nahe der Brücke am Wasserfall gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst ein 74-jähriger Radfahrer an einer Gruppe von Fußgängern vorbei und blieb dabei offenbar mit seinem Lenker an einem Rucksack hängen. In weiterer Folge sei der Mann gestürzt und nicht mehr ansprechbar gewesen, heißt es von Seiten der Beamten. Der Rettungsdienst lieferte den zunächst Schwerverletzten in ein Krankenhaus ein, wo er am Sonnabend seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit eines Fahrradhelms hin, um Kopfverletzungen bei Unfällen zu reduzieren oder zu vermeiden. Etwa bei einem Viertel aller Fahrradunfälle ist der Kopf betroffen.