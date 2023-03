Magdeburg (vs) - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Berliner Chaussee in Höhe des Höhefeld-Privatwegs in Magdeburg gekommen. Ein Jugendlicher verlor dabei sein Leben, dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es zu dem Verkehrsunfall, als der 13-jährige Fußgänger die Straße überquerte und von einem Auto erfasst wurde. Noch am gleichen Abend verstarb der 13-Jährige im Krankenhaus, heißt es von Seiten der Polizei. Die weiteren Umstände der Kollision sind noch unklar.

Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.